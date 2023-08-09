В Иркутской области с нелегальных майнеров пытаются взыскать около 350 млн рублей

На рассмотрении в судах находятся более 400 дел

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Иркутские энергетики через суд пытаются взыскать около 350 млн рублей с нелегальных майнеров за украденное электричество. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Иркутскэнергосбыт" - основного поставщика электроэнергии в Иркутской области.

"430 дел еще находятся на рассмотрении в судах. Сумма - около 350 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Энергетики пытаются взыскать с майнеров разницу в тарифах, поскольку добытчики криптовалюты, фактически занимаясь предпринимательской деятельностью, платят за электроэнергию по тарифу для населения, который ниже коммерческого. Криптофермы размещают в частных домах, гаражах, на чердаках, балконах, в подвалах многоквартирных домов. Всего за пять лет "Иркутскэнергосбыт" подал 1 491 иск к майнерам, 855 исков суды удовлетворили, по уже вступившим в силу решениям жители региона должны выплатить более 360 млн рублей за украденное электричество.

В пресс-службе рассказали о случаях нелегального майнинга. Например, в этом году криптофермы находили на чердаке психиатрической больницы, в школе, коровнике, гостиничном комплексе. А в поселке Баяндай местный житель, занимаясь майнингом на своем участке, потреблял три четверти от всего электричества в поселении. Стеллажи с оборудованием он скрывал под сеном в постройках на участке. Суд обязал майнера выплатить энергетикам 28 млн рублей, мужчина дважды пытался оспорить это решение, но все инстанции оставили его без изменения.

Иркутскую область называют столицей майнинга в России. Добыча криптовалюты получила в регионе широкое распространение, поскольку в Приангарье самые низкие в стране тарифы на электроэнергию. В 2021 году губернатор региона Игорь Кобзев обратился в правительство РФ с предложением законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию. Предложение было связано с резким ростом потребления электроэнергии населением региона и выросшей нагрузкой на сети.