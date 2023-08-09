На Сахалине объявили экстренное предупреждение

В семи районах региона прогнозируют сильные дожди

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили на вечер 9 августа и ночь 10 августа экстренное предупреждение в семи районах на юге Сахалина.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По данным синоптиков, вечером 9 августа и ночью 10 августа на территории Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. На реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровня воды на 1-2 м, выходы воды на пойму, затопление сельхозугодий, дорог, отдельных населенных пунктов.

Сейчас на юге острова идут дожди, ветра нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске опустилась до плюс 19 градусов.