В Краснодарском крае ожидается до плюс 43 градусов

Температура воды в море составляет плюс 25-26 градусов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Краснодарский край ожидает до плюс 43 градусов в ближайшие 2 дня, затем температура немного понизится - до плюс 35-39 градусов. Самое теплое море сейчас в районе Геленджика, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России в ближайшие два дня до 40-43 градусов. Но потом жара спадет, но на 2-4 градуса. Это сложно назвать спадом, конечно, температура все равно будет очень высокой. В Ставрополье, Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестана [жара] будет 35-39 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура моря на курортах Краснодарского края сейчас плюс 25-26 градусов, а в Геленджике - плюс 27 градусов.