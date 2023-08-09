Сотрудники МЧС в августе подняли из бухты Севастополя 800 боеприпасов времен войны

Находки перевезут на полигон для уничтожения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России подняли со дна бухты Гильзовая в Севастополе 2,4 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны с начала лета, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Работы на акватории ведутся с начала лета. За это время спасатели подняли со дна бухты и уничтожили почти 2 400 взрывоопасных предметов. Только в первые дни августа из воды извлечено свыше 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.

Среди находок - артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели. Все это было отбуксировано в Голубую бухту, откуда спецтранспорт перевозит находки на полигон для уничтожения.

МЧС начало работы по разминированию Гильзовой в 2021 году. За это время водолазы МЧС совершили 250 погружений общей продолжительностью более 360 часов. Найдено почти 8 тыс. взрывоопасных предметов.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней боев. Бухта Гильзовая находится недалеко от последнего рубежа обороны Севастополя - 35-й береговой батареи, она получила свое название после войны - именно из-за большого скопления боеприпасов, которые остались после боев с немцами.