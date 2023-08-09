На Сахалине стартовала деловая программа всероссийского молодежного форума "ОстроVа"

Во дворце спорта "Кристалл" состоится концерт по случаю официального открытия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Церемония открытия деловой программы всероссийского молодежного форума "ОстроVа" состоялась в среду утром в Южно-Сахалинске на площадке торгово-делового центра "Столица". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Состоялось открытие установочной сессии всероссийского форума "ОстроVа". Запущена образовательная программа: ребята пошли на площадки", - сказал собеседник агентства.

По информации организаторов форума, участники и гости прилетели на остров 8 августа. Тогда же и началась познавательно-развлекательная программа. Концерт по случаю официального открытия форума состоится в 18:00 (10:00 мск) во дворце спорта "Кристалл". Приглашенным гостем будет исполнитель Shaman.

"Сегодня мир меняется, против нашей страны воюет весь объединенный блок НАТО, ведется экономическая, информационная война. Мы обязательно победим, в этом никаких сомнений нет, любой кризис - это всегда время возможностей, больших амбиций и смелых решений. То, что такой форум проходит на Сахалине, - это неслучайно, ведь мировая экономика сегодня все больше концентрируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Дальнем Востоке благодаря решениям нашего президента Владимира Путина созданы уникальные условия для реализации проектов", - сказал на церемонии открытия первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и добавил, что уверен в том, что у участников форума имеется большое количество интересных инициатив.

По словам губернатора области Валерия Лимаренко, собрание на одной площадке представителей всех регионов страны дает возможность молодежи получше познакомиться с Сахалинской областью и "найти себя на островах". "В дни форума вы сами убедитесь в этом. Вы сможете пообщаться с жителями, посетить наши ведущие предприятия, спортивные и культурные объекты. Уверен, у вас останутся самые яркие впечатления", - подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам форума.

В Южно-Сахалинске 8 августа в рамках форума открылся большой образовательный шатер, в котором ежедневно всех желающих ждут научно-познавательные спектакли, мастер-классы, встречи с чемпионами, художниками и актерами, а также кинопоказы и выступления диджеев. Вечером начал работу фестиваль уличного кино и фотовыставки. В программу вошли короткометражные ленты, созданные за последние два года российскими режиссерами и сценаристами. Работа шатра и фестиваля продлится по 12 августа.

О форуме

Форум проходит с 8 по 14 августа. Зарегистрировались почти 5,5 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет из разных регионов страны, из них были отобраны 500 участников. В этом году форум "ОстроVа" отмечает 10-летие. За это время участие в нем приняли более 5 тыс. человек.

Участники форума могут получить до 1 млн рублей из федерального бюджета на реализацию своих идей, конкурс грантов объявила Росмолодежь. Конкурс в этом году составил 16 человек на одно место. В октябре в Сахалинской области состоится еще один грантовый конкурс в рамках регионального форума "ОстроVа-2023". Он объединит более 300 молодых людей из различных сфер: бизнес сообщество, некоммерческий сектор, госуправление, культура, добровольчество и гражданские активисты. Общая сумма гранта составит 15 млн рублей.

"ОстроVа" до 2022 года был единственным федеральным форумом на российском Дальнем Востоке, затем появился второй форум. Организаторами мероприятия выступают правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году у форума будет четыре направления, по которым участники смогут реализовать проекты. Это - патриотическое воспитание, цифровое развитие, карьера и профориентация.