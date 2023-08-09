Дорогу из Тувы в Хакасию открыли после паводков

Речь идет о временной объездной на 61-м км трассы Ак-Довурак - Абаза

ТАСС, 9 августа. Автодорога Ак-Довурак - Абаза, соединяющая Туву с Хакасией, которую ранее перекрывали из-за паводков, вновь открыта. Об этом сообщила администрация города Ак-Довурак.

"Проезд по временной объездной дороге на 61-м км, на автодороге Абаза - Ак-Довурак, соединяющей Туву с Республикой Хакасия, открыли для проезда транспорта", - говорится в сообщении.

В июне 2023 года в результате выпадения обильных осадков в Туве произошел резкий подъем уровня воды в реках Алаш, Тапсы, Хемчик, Ак-Суг. В районе города Ак-Довурак был обрушен мост. Движение по автодороге Абаза - Ак-Довурак, связывающей Хакасию и Туву, было прекращено. Объезд стал возможен через столицу Тувы - город Кызыл. Правительство республики организовало временный проезд через реку Ак на участке автомобильной дороги Ак-Довурак - Абаза.