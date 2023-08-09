Маршрут экспедиции на научном судне "Пионер-М" пройдет в сокращенном формате

Такое решение приняли из-за соображений безопасности

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Маршрут первой студенческой экспедиции на научно-исследовательском судне (НИС) "Пионер-М" пройдет в сокращенном формате из-за соображений безопасности, старт экспедиции сдвинут на месяц и запланирован на середину сентября. Об этом ТАСС сообщил ректор Севастопольского госуниверситета (СевГУ) Владимир Нечаев.

"Любое судно проходит этап между строительством и вводом в эксплуатацию, - сказал Нечаев. - Это множество документов, страховок, разрешений, мы сейчас заканчиваем этот этап, поэтому срок начала экспедиции сдвинулся, рассчитываем, что к середине сентября мы этот процесс завершим. Осложняет планы и то, что сейчас закрыты многие районы плавания, но мы планируем в этом году провести межвузовскую экспедицию вдоль южного берега Крыма, от мыса Сарыч до Феодосии, это более-менее открытый район для плавания". Он отметил, что на сегодняшний день разрешенными по документам районами плавания НИС "Пионер-М" являются акватории Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей. В этом году, по словам ректора, нужно сделать своеобразную обкатку судна.

Ранее в вузе говорили, что морская экспедиция с участием студентов вузов Южного федерального округа пройдет с августа по октябрь по маршруту от Севастополя до Сочи.

Как пояснил ТАСС проректор по научной деятельности СевГУ Максим Евстигнеев, сокращение протяженности маршрута экспедиции в этом году связано как раз с необходимостью полной проверки работы всех технических подсистем судна в условиях дальних походов.

Нечаев уточнил, что в состав экспедиционной группы будут входить как преподаватели и научные сотрудники академических институтов (Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН, Институт океанологии им. Ширшова РАН, Морской гидрофизический институт РАН) и университетов (Балтийский федеральный, Астраханский государственный, МГУ), так и студенты вузов, обучающиеся морским наукам. Среди задач экспедиции - междисциплинарные исследования, включающие гидробиологию, экологию, геологию, гидрологию, подводную археологию, а также испытание автономных необитаемых подводных аппаратов.

Судно "Пионер-М" спустили на воду 24 сентября 2021 года на Средне-Невском судостроительном заводе (Петербург, входит в ОСК). Проектирование вели ученые СевГУ. Длина судна составляет около 26 м, ширина - 9 м, максимальная скорость - 11 узлов.