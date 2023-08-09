В Кузбассе на Дне шахтера выступят певец Shaman и "Хор Турецкого"

Выступления состоятся 25 августа

КЕМЕРОВО, 9 августа. /ТАСС/. Певец Shaman и "Хор Турецкого" выступят на Дне шахтера в Кемерове и Новокузнецке соответственно, сообщил в Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"25 августа в Кузбассе отметят главный праздник тружеников региона - День шахтера. В Кемерове на Московской площади выступит певец Shaman (Ярослав Дронов). В Новокузнецке на площади перед драматическим театром даст концерт "Хор Турецкого", - написал Цивилев.

Также 26 августа в городе Прокопьевске выступит народная артистка РФ Лариса Долина, обладатель премии "Золотой граммофон" Иван Дмитриенко, финалист телепроекта "Голос" Ладислав Бубнар, и участник шоу "Голос. Дети", финалист проекта "Академия талантов Игоря Крутого" Данил Большаков.

В Кузбассе в угольной отрасли занято свыше 91 тыс. человек. В регионе работает более 150 угольных предприятий, где добывается около 60% всего российского угля. Более 20 лет в Кемеровской области существует традиция выбирать среди муниципалитетов областную столицу торжеств ко Дню шахтера, куда направляются дополнительные средства на развитие и благоустройство территории. Участвуют в этом угольные компании, а также местный, областной и федеральные бюджеты. В 2023 году День шахтера примет Кемеровский район.

В новость внесена правка (07:58 мск 9 августа) - передается с исправлением в цитате в связи с корректировкой информации от источника, верно - на Московской площади