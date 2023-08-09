В Забайкалье после возникновения очага подозрения на корь вакцинируют 135 человек

Речь идет о Чернышевском районе

ТАСС, 9 августа. Порядка 135 человек вакцинируют в Забайкалье после обнаружения трех очагов подозрения на корь в Чернышевском районе, сообщается в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.

"Из выявленных контактных лиц вакцинации подлежат 135 человек. Из них уже привиты 80. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

7 августа было зарегистрировано три очага подозрения на корь в поселке Жирекен. Работают пять медбригад. Иммунизацию проводят контактным лицам из круга близких родственников пяти заболевших местных жителей. Пятерых пациентов изолировали, они доставлены в краевую клиническую инфекционную больницу.