В Ленинградском зоопарке впервые за 16 лет родился детеныш манула

Его назвали Шу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Манул родился в Ленинградском зоопарке впервые с 2007 года, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

"В Ленинградском зоопарке родился манул! Это важное событие для отдела хищных млекопитающих. Разведение манулов - непростая задача. Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Сотрудники зоопарка рассказывают, что малыш боевой и очень смешно шипит на людей. Именно поэтому его назвали Шу", - уточнили в комитете.

Малыш стал первенцем самца Свэна и самки Намики. Детеныш растет активным и здоровым.

Весной в зоопарке сообщили о завершении реконструкции вольера для манулов. Он стал многоуровневым, с множеством укрытий для питомцев и визуальных барьеров. Более 50 спилов стволов использовали в сложной конструкции, между ними оборудовали переходы. Изюминкой новых декораций стала живая, растущая посреди вольера и даже зацветшая весной ива.

Ленинградский зоопарк

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды - в блокадную зиму 1941-1942 годов. В память о сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, зоопарк решили не переименовывать и оставить ему старое название - Ленинградский.

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.