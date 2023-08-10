В Челябинской области в национальном парке "Таганай" впервые нашли богомола

По словам научных сотрудников нацпарка, насекомые попали на территорию с теплыми атмосферными фронтами

ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Богомола впервые в истории обнаружили сотрудники национального парка "Таганай", расположенного на географической границе Европы и Азии. Научные сотрудники считают, что нетипичных хищников на территорию занесло теплыми потоками воздуха из других регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Факт это странный и нетипичный. Это впервые в истории национального парка "Таганай". Июль был самым жарким за последние несколько десятилетий по средней температуре (около 20 градусов)", - сказали в пресс-службе.

По словам научных сотрудников нацпарка, богомолы распространены в Средиземноморье, Африке, Средней Азии и на юге Европы. По всей видимости, в Таганай их принесло с теплыми атмосферными фронтами.

"Первой проблемой для богомолов в нацпарке может стать голод - агрессивный хищник поедает все, что шевелится, даже если размеры жертвы превосходят его самого. Хотя даже сытый богомол зимовать в нацпарке не сможет, с наступлением холода ему, чтобы не погибнуть, придется вернуться домой в субтропики", - сказали в учреждении.

Богомолы - хищные субтропические насекомые, конечности которых, сложенные в "молящейся" позе, служат им для ловли других насекомых, обычно летающих.

Национальный парк Таганай находится в районе Таганайского горного узла, севернее города Златоуста Челябинской области. Через парк проходит географическая граница Европы и Азии. Общая площадь парка составляет 56,8 тыс. га.