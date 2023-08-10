В Сибири прогнозируют похолодание, грозы и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 23-25 м/с

ТАСС, 10 августа. Похолодание после длительной жары, грозы и усиление ветра прогнозируют в Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Иркутской и Томской областях. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС и управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"По информации синоптиков, в крае 11 и 12 августа 2023 года ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град, усиление ветра до 23 м/с. Похолодание", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ГУ МЧС по Республике Алтай сообщили, что до конца недели в регионе также ожидаются сильные дожди, ливни и грозы, местами град. Ветер может усилиться также до 23 м/с.

По данным Томского ЦГМС, в области 11 августа ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, ливни, грозы и ветер с порывами до 14 м/с. В Иркутской области прогнозируют сильные и очень сильные дожди.

В Омскую область после жары также пришла прохладная погода: температура воздуха снизилась до 18-20 днем, ночью будет плюс 8-13 градусов. Также повсеместно прогнозируются дожди.

По данным Среднесибирского УГМС, 11 августа на севере Красноярского края ожидается местами сильный ветер, порывы 17-22 м/с. В Республиках Хакасия и Тыва местами грозы, ночью и утром местами туман. При этом в центральных и южных районах жаркая погода, температура воздуха днем местами +30°, 11-13 августа на юге Таймырского МР и в Туруханском районе сохранится, в центральных районах ожидается местами высокая пожарная опасность IV класса. В Хакасии МЧС прогнозирует порывы ветра до 25 м/с и более.