Суд оставил без изменения решение о приостановке молокозавода после отравлений в Орске

Медицинская помощь понадобилась 36 детям

ТАСС, 10 августа. Оренбургский областной суд оставил без изменения решение о приостановке на 45 суток деятельности Новотроицкого молокозавода ООО "Молоко" после массового отравления дошкольников в Орске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Сегодня в Оренбургском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба ООО "Молоко" на постановление Новотроицкого суда о приостановлении административной деятельности сроком на 45 суток. Рассмотрев документы и выслушав доводы сторон, областной суд поддержал позицию управления и оставил постановление суда первой инстанции без изменения", - сообщили в ведомстве.

Вечером 11 июля стали поступать обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений Орска. Медпомощь понадобилась 36 детям, девять из них госпитализировали. Источником отравления мог стать йогурт производства Новотроицкого молокозавода, который употребляли дети.

Решение о приостановке деятельности молокозавода приняли после регистрации случаев пищевого отравления среди детей. По результатам лабораторных исследований в биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте, произведенном на молокозаводе, обнаружили стафилококковый энтеротоксин А. Как отметили в управлении, вспышка заболевания стала следствием грубого нарушения санитарного законодательства несколькими организациями, в том числе ООО "Молоко".

Как сообщалось ранее, в связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело. В пресс-службе Новотроицкого городского суда ТАСС сообщали, что около 30 сотрудников предприятия были заражены стафилококком.