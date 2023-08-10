В Петербурге к 220-летию пожарной службы создали Брандмейстерский бульвар

На карте города также появились cад Верности, сквер Защитников Отечества и сквер Сергия Радонежского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Безымянный бульвар на Прибрежной улице в Петербурге получил название "Брандмейстерский" в честь отмечаемого в 2023 году 220-летия создания в России регулярной пожарной службы. Соответствующий указ подписал губернатор города.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга "О присвоении наименований безымянным территориям зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга". Согласно решению Топонимической комиссии, наименования получили следующие безымянные территории зеленых насаждений общего пользования: Брандмейстерский бульвар, сад Верности, сквер Защитников Отечества, Верхне-Ивановский сквер, Нижне-Ивановский сквер", - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Регулярную службу профессиональных пожарных создали в 1803 году по указу Александра I. К 220-летию службы Брандмейстерский бульвар решили создать в безымянной зеленой зоне, рядом с которой находилось здание депо 44-й пожарной части. Здесь же установили памятник пожарному "Бравый брандмайор".

Садом Верности стало пространство около здания ЗАГСа Калининского района Санкт-Петербурга. Два сквера вдоль реки Ивановки в Красносельском районе получили названия Верхне- и Нижне-Ивановских по названию водной артерии. Сквер Сергия Радонежского посвящен разрушенной большевиками в 1931 году церкви имени святого.

Сквер Защитников Отечества появился на карте в Колпино, между двумя домами. На территории одного из домов, прилегающих к скверу, в 1941 году формировался Ижорский добровольческий батальон.