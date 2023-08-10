10 августа, 20:52

На ВДНХ проведут выставку кошек и собак из приютов

Животные будут искать хозяев 12 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Животные из московских приютов примут участие в выставке-пристройстве на ВДНХ 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Семь кошек и восемь собак будут ждать своих хозяев с 12:00 до 17:00 рядом с Музеем городского хозяйства Москвы. Животные полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. С собачками можно будет погулять, а котиков - погладить и взять на руки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты ГБУ "Доринвест" расскажут о характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами. Тем, кто пока не может завести четвероногого друга, подскажут, как при желании стать волонтером городских приютов. 

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