В предгорьях Адыгеи нашли погребение знатного воина раннего железного века

Раскопки проводились на курганах в окрестностях станицы Даховской

МАЙКОП, 11 августа. /ТАСС/. Погребение знатного воина, жившего в начале раннего железного века, обнаружено при раскопках группы курганов в окрестностях станицы Даховской в предгорьях Адыгеи. Об этом ТАСС сообщила археолог, научный сотрудник ООО "Культурное Наследие" Анна Леонтьева.

"В одном из исследуемых нами курганов, датируемым концом VIII века до нашей эры, обнаружено погребение знатного воина. О статусе захороненного говорит, в частности, красивая бронзовая колхидская фибула - застежка для одежды, например, для накидки. При покойном обнаружены бронзовый скипетр, оселок - предмет из камня с отверстием для подвешивания, используемый в то время для заточки ножей", - сказала она.

В погребении также находились железный наконечник копья и кремниевая пластина, возможно, для высекания огня. В ногах воина - два керамических сосуда и конская упряжь. Останки еще одного воина археологи нашли во втором исследованном кургане, уже относящемся к средневековью (12-14 века), к белореченской археологической культуре. При его захоронении был проведен ритуал очищения земли углем, являющемся символом огня. Сохранились фрагменты кожаного ремня с бронзовыми скобами, кинжал, деталь арбалета.

Один из курганов, по словам археолога, оказался не погребальным памятником, а святилищем. Об этом говорят различные украшения: серьги, височные кольца, браслеты, детали вооружения, железные наконечники стрел, детали конской узды, бусы, гривна и другие предметы. Святилище представляет собой площадку в виде кольца, сложенного из камней. Внутри она была посыпана углем, на основании чего можно сделать вывод, что на ней совершались различные ритуальные действия, связанные, скорее всего, с поминанием усопших родственников.

"Святилище, относящееся к первому тысячелетию до н.э., существовало долгое время. Артефакты найдены на различной глубине. Все эти памятники говорят о том, что горы уже тогда были заселены людьми, которые здесь жили и уходили в последний путь. Предстоит еще очень много работы, чтобы приоткрыть завесу тайн, связанных с историей и археологией местных народов, населявших горы и предгорья Северо-Западного Кавказа", - отметила собеседница агентства, добавив, что все артефакты будут переданы в музеи Республики Адыгея - Северокавказский филиал Государственного музея Востока и Национальный музей республики.

На территории Адыгеи насчитывается порядка 3,8 тыс. объектов культурного наследия, из них более 3,4 тыс. - памятники археологии. Стоянки древних людей, дольмены, курганы вызывают интерес у многих отечественных и зарубежных исследователей. Получила всемирную известность Майкопская археологическая культура, названная по находкам из знаменитого Майкопского кургана "Ошад", раскопанного в 1897 году археологом Николаем Веселовским. Основная территория ее распространения - равнины и предгорья Предкавказья от Таманского полуострова до Чечни.