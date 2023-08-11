В Ростове-на-Дону за сутки выпала почти месячная норма осадков

В результате непогоды в городе затопило улицу, пострадали домовладения и автомобили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Метеорологи зафиксировали почти месячную норму осадков в Ростове-на-Дону в течение суток, из-за сильного дождя накануне подтопило тротуары и дороги, неустойчивый характер погоды сохранится в течение пятницы, сообщила ТАСС начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

"За вчерашний день и за сегодняшнюю ночь у нас выпало 42 мм осадков, только за день - с 6:00 до 18:00 мск 10 августа выпало 40,7 мм. При этом месячная норма осадков составляет 43 мм. Неустойчивый характер погоды сохраняется, через Ростовскую область будут проходить атмосферные фронты, которые будут вызывать осадки ливневого характера с грозами, шквалом", - сказала Назарова.

Ранее перебои с электричеством, возникшие во время грозы, остановили ключевые водопроводные насосные станции, из-за чего произошел прорыв на одном из магистральных водоводов в Ростове-на-Дону. Авария не повлияла на водоснабжение города, однако в результате оказалась затоплена улица, пострадали домовладения и автомобили.

"По результатам визуального осмотра сотрудниками администрации Пролетарского района и АО "Ростовводоканал" в четырех домовладениях были выявлены повреждения мебели, бытовой техники, личных вещей, а также двух автомобилей. По итогам составлены акты осмотра. С собственниками будет работать юридическая служба АО "Ростовводоканала" для дальнейшего возмещения ущерба", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В четверг на Ростов-на-Дону обрушился ливень с грозой и градом, в результате чего в областном центре произошел ряд ЧП, в том числе авария на одном из магистральных водоводов. В единую диспетчерскую дежурную службу города поступило 11 обращений о падении деревьев, подтоплении улиц и домовладений.

Ранее в ГУ МЧС России по региону до 11 августа объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. По данным ведомства, местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с. В среду глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщал о том, что экстренные и коммунальные службы Ростова-на-Дону переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды.