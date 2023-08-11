В Вологде кот Беляш из спасательной службы похудел и вернулся на "работу"

Представитель службы Надежда Сашина сообщила, что диета для кота еще продолжается

ТАСС, 11 августа. Известный в Вологде кот Беляш, которого из-за большого веса отстранили от "работы" в аварийно-спасательной службе города и посадили на диету, успешно похудел и вернулся на службу. За месяц он скинул более полутора килограммов и теперь весит 5,5 кг, рассказала ТАСС представитель службы Надежда Сашина.

"Беляш похудел и успешно вернулся на службу. Сейчас он весит 5,5 кг. Диета продолжается, кормим по часам, даем 100 граммов специализированного корма в обед и 50 граммов на ужин. Корм подобран ветеринаром, наши мужчины скинулись и купили сразу 10 кг корма, а еще с радостью накупили ему игрушек - коту нужна подвижность. Беляш живет в любви и заботе", - рассказала ТАСС Надежда.

Как сообщалось на странице службы во "Вконтакте", до лечения годовалый кот весил 7,3 кг и однажды даже застрял между стеной и батареей. После того, как посаженный на диету Беляш съел что-то на улице и заболел, Надежда с мужем решили взять его к себе домой - в друзья к своей кошке Марфе, которая тоже соблюдает диету.

"Месяц они жили бок о бок, миска к миске, не ругались. Диета далась Беляшу непросто, он устраивал нам "голодные обмороки", особенно, когда я что-то готовила на кухне - падал на спину лапами кверху и даже рот приоткрывал, настоящий актер! Марфа теперь скучает по другу. А Беляш был очень рад вернуться, сразу побежал в гараж, на свой любимый диван", - отметила Надежда.

Кот действительно служит - спасатели обязательно берут его с собой, когда выезжают на профилактические мероприятия к школьникам и дошколятам. Беляш помогает привлечь внимание детей.