В ДНР сообщили о планах собирать легкомоторные самолеты в Мариуполе

Их можно будет использовать и при пассажирских перевозках, и в работе экстренных служб

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. База по сборке легкомоторных самолетов может появиться в Мариуполе. Об этом сообщил Telegram-канал официального сайта Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Петербуржцы создадут в Мариуполе базу по сборке легкомоторных самолетов. Идею предложил главе города Олегу Моргуну петербуржец, заместитель генерального директора АО "Северский аэропорт" и заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин", - говорится в сообщении.

Легкомоторные самолеты можно будет использовать в России, Арктике и Антарктике как при пассажирских перевозках, так и в работе МЧС, медиков и других экстренных служб.

Отмечается, что сумма инвестиций может составить порядка 3 млрд рублей. Благодаря базе в городе появится около 400 новых рабочих мест. Сейчас стороны определяют потенциально подходящие территории для строительства авиационного предприятия.