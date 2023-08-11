Во Ржеве в 2024 году установят памятник солдату СВО

Глава городского округа Роман Крылов рассказал, что монумент будет представлять собой скульптуру военнослужащего, который держит на руке голубя

ТВЕРЬ, 11 августа. /ТАСС/. Памятник солдату специальной военной операции установят в 2024 году во Ржеве Тверской области, сообщил ТАСС глава Ржевского городского округа Роман Крылов.

"Мы планируем установить памятник в следующем году. Много наших ребят награждены орденами Мужества и медалями "За отвагу", ржевитяне идут защищать Родину добровольно. Общаясь с общественностью, у нас появилась мысль создать тематическую территорию - место, где будут встречаться, общаться ребята, которые приедут после СВО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, памятник будет представлять собой скульптуру солдата, который держит на руках голубя - птицу мира, символ, который близок городу. "Ржев исторически является столицей голубеводства, в Великую Отечественную войну ржевских голубей немцы вывезли в Германию. После войны чудом удалось отыскать эту породу и вернуть в город. В студии военных художников имени М. Б. Грекова [выполнили макет будущего памятника] очень творческие люди, они понимают образ каждого муниципального образования. И вот у них родился такой образ участника СВО с голубями. Это внук того ветерана Великой Отечественной войны, который защищал от фашистов, и сейчас внук повторяет подвиг деда", - уточнил Крылов.

Скульптуру установят в Парке мира и примирения, где захоронены красноармейцы и немецкие солдаты.