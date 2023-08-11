11 августа, 13:54

Северодончане в августе получили 49,5 млн руб. компенсаций за уничтоженное ВСУ имущество

Всего выплаты за утраченное имущество уже получили почти 2,6 тыс. жителей города, общая сумма составила 258,6 млн рублей

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 500 жителей города Северодонецка Луганской Народной Республики (ЛНР) в августе получили 49,5 млн рублей компенсаций за имущество, уничтоженное в результате обстрелов Вооруженных сил Украины, сообщили в администрации города.

"Управления труда и социальной защиты населения администрации города Северодонецка сообщает, что в августе 2023 года еще 517 человек получили выплаты за утрату имущества первой необходимости, из них 472 чел. - за полную утрату (100 тыс.) и 44 - за частичную (50 тыс.). Сумма назначенных выплат составила 49,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего выплаты за утраченное имущество уже получили почти 2,6 тыс. жителей Северодонецка, общая сумма выплат составила 258,6 млн рублей.

Согласно постановлению правительства ЛНР, выплаты за утрату жилых помещений производятся в размере 35 тыс. рублей за один квадратный метр, за поврежденное жилье - 6 тыс. рублей за один квадратный метр. Кроме того, за утрату имущества первой необходимости производится выплата в 100 тыс. рублей. 

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