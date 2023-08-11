В Великом Новгороде планируют создать центр полупроводникового материаловедения

Такая лаборатория станет единственной в России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Центр полупроводникового материаловедения с замкнутым циклом микросборки планируют создать на базе второй очереди ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай". Об этом сообщил ректор Новгородского государственного университета Юрий Боровиков во время презентации макета.

"Второй этап предполагает создание центра полупроводникового материаловедения, обеспечение его оборудованием. Мы планируем здесь создать замкнутый цикл микросборки. Я считаю, что это для страны будет уникальная возможность, когда исследования и разработки могут попадать в практическую реализацию. Это будет единственная такая лаборатория, в стране такого нет. Для страны будет уникальная возможность, когда исследования и разработки могут попадать в практическую реализацию", - сказал Боровиков.

Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, проект создания второй очереди ИНТЦ предполагает появление фуникулерной канатной дороги, которая соединит два берега Волхова.

"Площадки станции фуникулера станут частью набережной, на которой также появится пирс и зоны отдыха. На территории появится новый корпус с лабораториями. В планах также построить новый надземный переход, который соединит имеющийся корпус ИНТЦ "Валдай" с новым", - отметил Никитин.

Об ИНТЦ

Новгородский государственный университет выступил инициатором создания в Новгородской области инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника - Валдай". Он будет располагаться на трех площадках: две - в Великом Новгороде, третья - в Валдае. Основными направлениями деятельности центра станут разработка сверхточных программно-аппаратных электронных систем, а также создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга, прогноза и поддержки принятия решения. Это элемент стратегии развития электронной промышленности Новгородской области до 2030 года. В состав ИНТЦ "Валдай" вошла Новгородская техническая школа, которая создается при поддержке президента России Владимира Путина.