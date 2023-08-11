В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую детей из Шебекина

Компетентные органы проводят расследование

БЕЛГОРОД, 11 августа /ТАСС/. Вожатую расположенного в Крыму лагеря "Мультфильм" отстранили от работы из-за публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших там детей из Шебекина Белгородской области, написал в своем Telegram-канале заместитель губернатора Белгородской области - министр образования региона Андрей Милехин.

"Вожатую, оскорблявшую детей из Шебекина, днем уже отстранили от работы. В настоящее время компетентные органы уже проводят расследование", - написал Милехин.

Он добавил, что в лагерь к детям из Шебекина приезжали врачи, психологи и руководитель санатория "Бригантины Белогорья", расположенного в Евпатории. "Психологи и медики уже работают на месте с детьми. Жду доклада по видеосвязи директора "Бригантины Белогорья" Елены Лазаревны Боевой. Завтра обязательно встречусь с родителями наших ребят", - отметил министр.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором вожатая крымского детского лагеря "Мультфильм" оскорбляла детей из Шебекино. Затем вожатая записала видео с извинениями, где сказала, что была на пике нервного срыва и не имела цели никого оскорбить.