В Новосибирске стартовали гонки на парусных яхтах

В соревнованиях принимают участие 16 команд из разных городов

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Гонки 16 команд из разных регионов России на парусных яхтах класса MX700 стартовали в Новосибирске. Соревнования проходят в районе необитаемого острова Тайвань на новосибирском водохранилище, рассказал ТАСС директор Сибирского яхтенного клуба Анатолий Щуренков.

"Мы стартуем от острова Тайвань. 16 команд принимает участие из разных городов России: Москвы, Красноярска, Омска, Санкт-Петербурга, городов Урала и Юга", - сказал он.

По словам директора Сибирского яхтенного клуба, соревнования проходят на яхтах класса МХ700, которые производятся в Санкт-Петербурге. Они отличаются безопасностью, маневренностью и легкостью в управлении. "Яхты класса МХ700 - это спортивные килевые яхты, самый быстро развивающийся у нас в стране класс. Они подходят как профессионалам, так и любителям независимо от возраста", - уточнил Щуренков. Соревнования пройдут с пересадкой, 16 экипажей будут проходить серию гонок на 8 лодках. В ходе прохождения дистанции участникам придется петлями огибать буи. Каждая гонка продлится порядка 30 минут.

В Новосибирске проходит уже четвертый этап соревнований, первые три прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Геленджике, добавил директор Сибирского яхтенного клуба. Гонки рассчитаны на всех желающих, в них могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и яхтсмены-любители.