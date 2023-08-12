В Самарской области День физкультурника посетили около 20 тыс. человек

Гости мероприятия участвовали в турнирах и мастер-классах, фотографировались в 3D-фотозонах

ТАСС, 12 августа. Порядка 20 тыс. поклонников здорового и активного образа жизни приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню физкультурника в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

"В Самарской области на территории всех муниципальных образований прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Центральной площадкой празднования стала вторая очередь самарской набережной реки Волги. <...> Финальным спортивным мероприятием Дня физкультурника стал легкоатлетический ночной забег "Огни Самары", который объединил участников на дистанциях: 600 и 1 586 м, 5 и 10 км. Всего в празднике приняли участие более 20 тыс. жителей и гостей региона", - говорится в сообщении.

Также жители и гости Самары померились силами в открытых турнирах, участвовали в мастер-классах, фотографировались в 3D-фотозонах. Также состоялся фестиваль борьбы "Новая высота", фестиваль единоборств "Айкилето", а также всероссийские соревнования по баскетболу 3х3 "Оранжевый мяч". В пляжной зоне набережной прошли бесплатные занятия по различным видам спорта.

Одним из мероприятий стал "ГТО батл", приуроченный к 100-летию Министерства спорта России. За титул победителя боролись три команды. В первую вошли профессиональные спортсмены: волейболист "Новы" Владимир Съемщиков, баскетболистка "Самары" Кристина Евсейчева, хоккеист ЦСК ВВС Егор Ильченко, фехтовальщица Ирина Охотникова, возглавил сборную титулованный пловец Александр Кудашев. Соревнования прошли на трех дорожках, дистанция включала в себя девять этапов. В программу испытаний вошли упражнения: рывок гири, наклон вперед из положения стоя, челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, тренажер "гребля", дартс, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, берпи. С небольшим отрывом команду профессиональных спортсменов обошла команда любителей, став победителем батла.