В Уссурийске открыли дополнительный пункт временного размещения

В городе организовали сбор гуманитарной помощи

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Дополнительный пункт временного размещения (ПВР) развернут в приморском Уссурийске, поврежденным от паводка, сообщила городская администрация в Telegram-канале.

"Обращаем ваше внимание, что дополнительный пункт временного размещения развернут в МКЦ "Искра" на Владивостокском шоссе, 26а. Людей, чьи дома оказались в зоне подтопления, обеспечат спальными местами, продуктами и предметами первой необходимости", - говорится в сообщении.

В городе ведется сбор гуманитарной помощи, начался прием заявлений от пострадавших на оказание материальной помощи, ее суммы уточняются. В сельские территории городского округа, с которыми нет транспортного сообщения, организована доставка воды. "Главы сельских территорий формируют заявки на доставку воды, продуктов питания и предметов первой необходимости", - сообщается в Telegram-канале администрации Уссурийска.

Утром в воскресенье в пресс-службе администрации Уссурийска ТАСС сообщили, что в городе развернуто три ПВР, но один из них находится в районе Слобода, который оказался отрезанным разлившейся водой от остальной части города. По данным на утро воскресенья, в пунктах временного размещения в Уссурийске находилось 160 человек, в том числе 44 ребенка.

Также ПВР развернуты в Дальнереченском районе, где 13-17 августа ожидается волна паводка и есть угроза подтопления, сообщается в Telegram-канале районной администрации.

"Угроза подтопления участков дорог, пониженных мест в населенных пунктах, сельхозугодий, мостовых переходов. <....> Развернуты три пункта временного размещения: в с. Ракитном по ул. Советской, 22, с. Ариадном по ул. Школьной, 4, с. Боголюбовка, ул. Озерная, 9. Подготовлен к развертыванию резервный пункт временного размещения в с. Малиново по ул. Школьной, 29", - говорится в сообщении.

На территории района на круглосуточном дежурстве находятся две группы поисково-спасательного подразделения Дальнереченска.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее поврежденных от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.