В Приморье зарегистрировали рекорд на самый большой сапборд

Его длина составила 20 м 29 см, а ширина 2 м 62 см

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Международное агентство регистрации рекордов InterRecord зафиксировало во Владивостоке рекорд на самый большой сапборд и самое большое число его пассажиров, сообщает пресс-служба Министерства спорта Приморского края.

"Во Владивостоке в воскресенье, 13 августа, установлено два мировых рекорда - самый длинный сапборд и самое большое количество людей одновременно на нем. Федеральный арбитр международного агентства регистрации рекордов InterRecord Юрий Черных зафиксировал два рекорда и вручил официальные сертификаты инициаторам и организаторам", - говорится в сообщении.

Длина сапборда составила 20 м 29 см, ширина 2 м 62 см. На плавсредстве поместились 42 человека. Они прошли из бухты Труда на острове Русском до острова Папенберга и вернулись обратно.

Предыдущий рекорд был установлен в текущем году в Санкт-Петербурге, где сапбордом управляли 22 гребца и рулевой. Его длина составила 15,43 м, а ширина - 3,92 м. До этого рекорд был установлен в Испании.