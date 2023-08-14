На Иркутской ГЭС вновь увеличили пропуск воды в связи с ростом уровня озера Байкал

В ближайшие дни показатель намерены увеличить до 3,2 тыс. куб. м/с

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Сбросные расходы на Иркутской ГЭС в понедельник увеличили с 2,8 тыс. куб. м/с до 3 тыс. в связи с повышением уровня воды в озере Байкал. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска.

"Сегодня уровень сбросных расходов через Иркутскую ГЭС повышен до 3тыс. куб. м /с. Такое решение было принято Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов. Необходимость повышения сбросных расходов через иркутский гидроузел обусловлена ростом уровня воды в озере Байкал", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни пропуск воды через сооружения Иркутской ГЭС еще увеличат: с 15 августа до 3,1 тыс. куб. м/с, с 17 августа - до 3,2 тыс.

Изначально сбросные расходы на Иркутской ГЭС были увеличены с 2 августа. Межведомственная рабочая группа согласовала это, чтобы сдержать уровень воды в озере Байкал и Иркутском водохранилище и пройти период дождей с минимальными рисками. Однако из-за того, что сильно вырос уровень воды в Иркуте - притоке Ангары - 12 и 13 августа пропуск воды временно сокращали с 3 тыс. куб. м/с до 2,8 тыс.

Иркутская ГЭС - первая в Ангарском каскаде, находится на реке Ангаре, вытекающей из Байкала.

По данным Росгидромета, фактический приток воды в Байкал в июле составил 130% нормы. В третьем квартале 2023 года ожидается, что он составит 116-141% нормы. Когда в начале июля в Иркутской области шли продолжительные ливни, в Иркутском водохранилище была свободная емкость, что позволило сдерживать паводок. Однако с того времени уровень воды в Байкале повысился.