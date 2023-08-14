На Камчатке четверо рыбаков спасли группу выброшенных на берег белух

В течение нескольких часов они обливали млекопитающих морской водой, чтобы те не погибли, после чего начался прилив, который позволил белухам вернуться в воду

ТАСС, 14 августа. Рыбаки родовой артели "Сокол" сумели спасти от гибели четырех взрослых белух и одного детеныша, выброшенных на берег в Тигильском районе на севере Камчатки. Об этом ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.

"Мы сегодня смогли подтвердить информацию с видео, на связь наконец-то вышли участвовавшие в нем рыбаки. Четверо человек, которых стоит отметить поименно - Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян - действительно сумели спасти четырех взрослых белух и одного детеныша, выброшенных на берег. В течение нескольких часов рыбаки обливали млекопитающих морской водой, чтобы они не погибли", - уточнил министр.

Он добавил, что за это время начался прилив, который позволил белухам вернуться в родную стихию.

Ранее в местных социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как люди поливают из ведер морской водой нескольких северных дельфинов - белух, оказавшихся на мели.

Белуха - вид зубатых китов, имеющих белый цвет кожи. Эти млекопитающие обитают в холодных водах северных морей.