Встреча в госпитале: как Светлана из Бурятии нашла любовь, помогая раненым участникам СВО

Василий и Светлана — не просто земляки из одного региона, они родом из одного района Бурятии — Заиграевского. Много лет они жили в соседних поселках и, возможно, даже виделись в райцентре, но познакомились и поняли, что их встреча — это судьба, в Москве. В госпитале, куда Василий, участник специальной военной операции (СВО), попал с ранением, а Светлана приехала помогать бойцам. Брак зарегистрировали в Санкт-Петербурге — городе, где невеста мечтала побывать

Согласилась не раздумывая

У Светланы за плечами — первый брак, взрослая дочь и сын-школьник. А еще любимая работа: она трудится в бригаде по обеспечению в Улан-Удэ.

"С начала спецоперации я хотела поехать туда — помогать нашим ребятам, что-то делать помимо сбора гуманитарной помощи, хотелось быть полезной. Хотя бы с концертом съездить — выступить, подбодрить земляков. Но не отпускали, — рассказывает Светлана. — В первых числах марта мне позвонили из администрации Заиграевского района и предложили отправиться в Москву, поддержать раненых ребят, и я сразу согласилась. Решили все вопросы с начальством и поехали — я и еще три женщины из нашего района".

В первый же день в Москве Светлана и познакомилась с Василием. Командир минометного отделения, младший сержант, уехавший в зону СВО добровольцем, лечился в госпитале после осколочного ранения, полученного в бою под Угледаром. "Он был как ежик: вроде открытый, но как что — сразу закрывался, выпускал свои иголки. Он у меня в телефоне в первое время так и был записан — "ежик", — вспоминает женщина. — Но, как и другие ребята, постепенно оттаял, начали общаться, оказался очень искренним, добрым человеком, заботливым".

После двух недель дежурства в госпиталях Светлана вернулась в Улан-Удэ, а следом на реабилитацию в Бурятию приехал и Василий. После они вместе с детьми женщины отправились отдыхать в Адлер, а 1 августа зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге — в День тыла Вооруженных сил Российской Федерации. "Я звонила нашим в Улан-Удэ, поздравляла и говорила: "А я замуж вышла". Все были в шоке, конечно, — смеется Светлана. — Чего уж таить, я сама до сих пор как в тумане, в сказке. Да и в Питере я давно мечтала побывать".

Запись ручкой в личном деле

Задолго до поездки в Москву был случай: Светлана заметила, что в ее личном деле ручкой написано "разведена", а у других данные о семейном положении — что не замужем или в разводе — внесены карандашом. "Я еще тогда говорила инспектору по кадровой работе шутя: Вы что, крест на мне поставили? Вон даже у 70-летней коллеги запись сделана простым карандашом", — вспоминает собеседница. Сейчас, как и положено, статус в документе поменяли.

Уже после знакомства выяснилось: всю жизнь Василий и Светлана жили примерно в 12 км друг от друга — такое расстояние разделяет поселок Заиграево и село Новая Брянь. У них много общих знакомых. "И надо же было такому случиться — познакомились мы в Москве, при таких вот обстоятельствах, — делится женщина. — При этом у нас обоих чувство, что мы давно знаем друг друга, что так и должно быть — мы друг для друга. Редко такого человека встречаешь, который по душе".

После лечения Василий вернулся в зону СВО. Любимой он объяснил, что по-другому не может, ведь там — "его ребята". В зоне боевых действий служит и брат Светланы, который тоже был ранен, но после восстановления опять встал в строй. "Они в этом похожи — говорят: "Как там без меня? Когда будет победа, мы там должны быть!" — рассказывает женщина. — Теперь я жду Василия, молюсь за него, за всех наших мужчин, верю в лучшее".

"Мамочки" из Бурятии

В Москве Светлана вместе с другими женщинами готовила для раненых из Бурятии сочные буузы — традиционное бурятское блюдо, аналог мант, а еще сладкие боовы из жаренного в масле теста, блинчики — все как дома. Разносили по госпиталям, навещали раненых, подбадривали. Все бойцы, по ее словам, были рады землячкам. Персонал в госпиталях тоже давно знает женщин из Бурятии и встречает их с улыбкой: "О, легендарная Бурятия! Девочки с большими сумками пришли к своим".

База бурятских "мамочек", так их еще называют, в полномочном представительстве Бурятии при президенте Российской Федерации. Заместитель главы полпредства Юлия Григорьевна Дагданова рассказывает, что работа по поддержке раненых в госпиталях Минобороны в Москве и Подмосковье организована с весны прошлого года. Светлана была в 19-й по счету группе "мамочек", а к настоящему моменту на двухнедельное дежурство съездило уже более 30 групп — в каждой как минимум по две женщины из разных районов Бурятии.

Это "мамочки" по зову души и сердца, и каждый боец ждет именно своих землячек. Задача — не просто накормить вкусной домашней едой, но и поддержать, воодушевить. "Наши парни очень горды тем, что женщины приезжают, несмотря на дальнее расстояние", — говорит Юлия Григорьевна.

Работа с ранеными не ограничивается Москвой — полпредство помогает бойцам из Бурятии в Санкт-Петербурге. "Более того, мы поддерживаем ребят, которые попадают в дальнейшем в госпитали в Хабаровске, Владивостоке, Чите, на Камчатке, — связь не теряется. Помогаем решать бытовые вопросы тем, кто уже приехал после ранения в Улан-Удэ", — подчеркнула Дагданова.

Эльвира Балганова