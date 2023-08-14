Организаторов нелегального лагеря под Тверью оштрафовали на 500 тыс. рублей

В учреждении выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности

ТВЕРЬ, 14 августа. /ТАСС/. Автономную некоммерческую организацию "Центр народного образования" оштрафовали на 500 тыс. рублей за открытие несанкционированного детского лагеря в деревне Соболево под Кимрами в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 14.65 КоАП РФ "Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей", к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, деятельность лагеря суд признал незаконной. Ранее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

6 июля пресс-служба правительства региона сообщала о том, что лагерь, где отдыхали школьники из соседних регионов, работал без лицензии и не был заявлен организатором на приемку и проверку безопасного пребывания там детей. Кроме того, в лагере выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности.

Организатор лагеря в 2017 году уже привлекался к ответственности за подобное деяние. Тогда в соответствии с судебным решением его приговорили к 240 часам общественных работ за незаконную организацию отдыха детей, не соответствующую требованиям и нормам.