На Байкале начался международный молодежный форум

В нем участвуют 600 человек

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. В Иркутской области в понедельник начался международный молодежный форум "Байкал". Его участниками стали 600 человек из 66 регионов России и других стран. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в Иркутской области начали работу образовательные площадки международного молодежного форума "Байкал". В этом году его участниками стали 600 молодых людей из 66 регионов страны и из других стран. В этом году форум "Байкал" впервые вошел в линейку форумов Росмолодежи. Участников ждет работа на пяти образовательных площадках: "Молодежные сообщества", "Диалог культур", "Предпринимательство", "Туризм", "Эко.цех", - говорится в сообщении.

Всего заявки на участие в форуме в этом году подавали более 6 тыс. человек. Им пришлось пройти отбор, чтобы поехать на "Байкал". В программе форума - лекции экспертов, мастер-классы по направлениям площадок, ярмарка молодых предпринимателей Иркутской области и другие мероприятия. Участники будут представлять свои проекты по направлениям. Планируется отобрать более 100 социально значимых проектов, которые получат гранты на реализацию. В региональном грантовом конкурсе общий размер поддержки составит 7 млн рублей, такая же сумма выделена на гранты по линии Росмолодежи.

Международный молодежный форум "Байкал" проводится в Иркутской области с 2008 года. В этом году он проходит на берегу Хужир-Нугайского залива озера Байкал. Мероприятие объединяет молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Организаторами форума выступают правительство Иркутской области под патронатом аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Федеральное агентство по делам молодежи.