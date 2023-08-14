Проверка на ЗАЭС не выявила нарушений после перевода энергоблока №6 в горячий останов

При этом реакторную установку четвертого блока перевели в состояние холодного останова для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты не выявили нарушений безопасности после перевода шестого энергоблока Запорожской АЭС в режим горячего останова. Об этом говорится в Telegram-канале администрации Энергодара.

Cтанция сообщила 13 августа, что реакторную установку шестого энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние горячего останова. При этом реакторную установку четвертого блока перевели в состояние холодного останова для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования.

"На Запорожской АЭС проведена проверка безопасности. <…> Специалисты проверили соблюдение требований регламентов и инструкций по эксплуатации в процессе перевода энергоблока №6 Запорожской АЭС из состояния "холодный останов" в состояние "горячий останов". Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года российские военные взяли объект под контроль. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции.