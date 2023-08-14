В Екатеринбурге начал работу самый крупный МФЦ в Свердловской области

Площадь учреждения составляет 857 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Открытие флагманского центра "Мои документы", самого большого и высокотехнологичного в Свердловской области, прошло в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Здесь жители на общей площади в 857 кв. м могут получить различные государственные услуги, а также обратиться с вопросом к роботу-консультанту, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов дали старт работе флагманского центра "Мои Документы" в Ельцин-центре. Он - самый большой и высокотехнологичный в Свердловской области - разместился на площади в 857 кв. м, здесь работают 24 окна, где можно получить помощь специалистов-универсалов", - сказано в сообщении.

Работающие в зале консультанты, среди прочего, готовы помочь заявителям подать документы через портал Госуслуги в специально оборудованном секторе пользовательского сопровождения. При посещении офиса заявители также могут обратиться с вопросом к роботу-консультанту. Одной из особенностей центра является то, что здесь предусмотрен отдельный зал для торжественного вручения паспортов гражданина Российской Федерации.

По словам директора регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Анастасии Девятых, сегодня по масштабу сети офисов МФЦ Свердловская область занимает второе место после Москвы.

Президентский центр Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.