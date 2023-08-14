В Новгороде международный фестиваль музыкальных древностей посетили более 3 тыс. человек

Они приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Новгородской, Ленинградской, Московской и других областей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек посетили мероприятия Международного фестиваля музыкальных древностей "Словиша" в Великом Новгороде, посвященного 45-летию реконструкции лирообразных гуслей XI века с резной надписью "Словиша", сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Новгородской области.

"Всего прошло около 30 лекций и мастер-классов, 30 творческих коллективов и исполнителей приняли участие в концертной части фестиваля. Мероприятия фестиваля посетили более 3 тыс. человек", - пояснил собеседник агентства.

Как уточнили в Минкультуры региона, в трехдневной программе фестиваля прошли первая научно-практическая конференция "От "Словиши" до электрогуслей", выставка "Русский гудок. Народная скрипка", лекции-презентации исследователей музыкальных инструментов в Центре музыкальных древностей Поветкина, концертные выступления в Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского, музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" и уличном театре "Садко", мастер-классы по игре на традиционных музыкальных инструментах и народным танцам, ремесленные ярмарки.

В мероприятиях фестиваля приняли участие исследователи, мастера, коллективы и исполнители из Санкт-Петербурга, Москвы, Новгородской, Ленинградской, Московской, Владимирской, Тверской, Нижегородской, Костромской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Кировской, Свердловской, Челябинской областей, Пермского края, республик Карелия и Удмуртия, Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего около 120 иногородних участников, не считая новгородцев.

Фестиваль проводится в Великом Новгороде ежегодно с 2017 года и посвящен памяти выдающегося ученого, археолога, художника, музыканта, заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина Великого Новгорода, основателя Центра музыкальных древностей Владимира Ивановича Поветкина.