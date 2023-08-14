В Крыму первый фестиваль молодых предпринимателей собрал более 300 участников со всей РФ

Мероприятие будет проходить с 14 по 20 августа

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль молодых предпринимателей в сфере креативных индустрий "Стартарт" от трека "Росмолодежь. Бизнес" собрал более 300 человек со всей России. С 14 по 20 августа в Севастополе, Симферополе и Судаке в Крыму проходят лекции и мастер-классы, на которых участники знакомятся со стратегиями развития и продвижения бренда, узнают тонкости ребрендинга, а также презентуют свои проекты, сообщили ТАСС в пресс-службе трека.

"Креативное направление в предпринимательстве одно из самых популярных у молодежи. Креативный бизнес - это возможность монетизировать свой талант. Специфика работы в этом направлении подразумевает творческую составляющую. Фестиваль "Стартарт" - уникальная площадка для генерации новых идей совместно с единомышленниками, развития талантов и повышения бизнес-компетенций", - приводятся в сообщении слова руководителя трека "Росмолодежь. Бизнес" Дмитрия Литвина.

На фестивале участники объединяются в бизнес-сообщество, обмениваются опытом, встречаются с топовыми предпринимателями России, знакомятся со стратегиями развития и продвижения бренда, создают промо-ролики, информационный контент, подкасты и даже туристические маршруты.

Открыла фестиваль лекция куратора режиссерского факультета Академии коммуникаций Wordshop Алены Кукушкиной, которая рассказала слушателям, что "креатив - самая инклюзивная индустрия". Она пояснила, что нет талантов, которые рождаются креаторами, это умение появляется с опытом, любознательностью и после овладения современными креативными технологиями. В пресс-службе добавили, что в первый день фестиваля в Севастополе около ста участников "Стартарта" выстроились в символ Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" и соберет свыше 20 тыс. представителей из разных стран.

Уточняется, что за время проведения "Стартарта" будут подготовлены решения по продвижению местных и локальных предприятий Крыма. В пресс-службе ТАСС сообщили, что уже идет работа над разработкой концепции фестиваля крымского дизайна для развития модной индустрии региона, участники также предложили свой проект по привлечению спонсоров Симферопольского художественного музея, а для предприятия по производству шампанского "Новый свет" были представлены предложения интересных туристских продуктов, используя доступную городскую инфраструктуру сохранившихся исторических объектов. Все проекты будут оценены экспертами на юбилейном пятом Фестивале молодого искусства "Таврида. Арт", где пройдет итоговая презентация разработанных креативных проектов и определение победителей. Организатором фестиваля "Стартарт" выступает трек "Росмолодежь. Бизнес" при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и управления по делам молодежи и спорта города Севастополя.