В Петербурге и Ленобласти за пять дней возбудили 300 уголовных дел против мигрантов

Около 500 иностранцев поместили в специализированные центры для дальнейшего выдворения за пределы России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудила 300 уголовных дел по итогам операции "Мигрант", проводившейся в течение пяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Всего за пять дней сотрудниками полиции выявлено более 5,7 тыс. нарушений миграционного законодательства. Возбуждено 300 уголовных дел, основная масса которых связана с нелегальной миграцией. Почти 500 иностранцев помещены в специализированные центры в ожидании выдворения за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как объяснили в главке, при проведении операции полиция применила новый "высокоточный" подход к профилактике миграционных нарушений. Ранее подобные рейды проводились по принципу универсальности: в каждой локации формировался наряд полиции, включавший представителей всех полицейских служб, а сама проверка носила тотальный характер, направленный на выявление любых правонарушений. Теперь в ГУ МВД изучают и анализируют сообщения и жалобы, поступающие от жителей конкретных районов - перед началом рейда формируется своего рода дорожная карта предполагаемых нарушений мигрантов с адресной локализацией.

"Например, жители Всеволожского района жалуются на мигрантов-таксистов и вызывающее поведение иностранных граждан в общественных местах. Жители Центрального, Кировского и Московского районов города - на шумное поведение иностранных граждан, группами проживающих в многоквартирных домах. Полученные таким образом от граждан данные позволили более рационально и с большей результативностью привлекать различные подразделения полиции: уголовный розыск, Госавтоинспекцию, патрульно-постовую службу, наркополицейских и собственно миграционную службу", - отмечают в ГУ МВД.

Новый метод миграционных проверок в полиции признали эффективным и собираются применять его в дальнейшем.