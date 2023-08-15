В "Оренпарке" после обрушения карусели возобновили работу детских аттракционов

При ЧП пострадали около 20 человек

ТАСС, 15 августа. В Оренбурге в "Оренпарке", где в начале мая обрушилась карусель, возобновили работу детских аттракционов. Об этом сообщается на странице парка в соцсети "ВКонтакте".

"Детские аттракционы, батуты и игровая площадка работают в нашем парке. Режим работы: с 10:00 (08:00 мск) до 22:00 (20:00 мск)", - говорится в сообщении.

6 мая в "Оренпарке" во время работы аттракциона "Цепочка" произошло обрушение опорной колонны. В УМВД по области сообщали, что в результате пострадали около 20 человек, в том числе дети. В связи с произошедшим возбудили несколько уголовных дел. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил провести проверку работы всех детских парков после ЧП с каруселью.