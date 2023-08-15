В Нижегородской области заявили о раскрытии 80% преступлений благодаря видеонаблюдению

Как отметил замгубернатора региона Егор Поляков, применение системы является действенным методом профилактики актов вандализма на вновь благоустроенных городских пространствах

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Применение системы видеонаблюдения в рамках комплекса "Безопасный город" способствует раскрытию 80% преступлений в Нижегородской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Егор Поляков в ходе форума "Армия-2023".

"Что касается внедрения ИИ-решений в госсекторе, то для того, чтобы эффективно управлять регионом, мы активно применяем информационные системы на базе ИИ в обеспечении безопасности, здравоохранении, организации обслуживания граждан, в различных отраслях промышленности. Среди используемых решений я хотел бы выделить интеллектуальную систему видеонаблюдения, часть АПК "Безопасный город". Система видеонаблюдения способствует раскрытию 80% преступлений в Нижегородской области", - отметил Поляков в рамках круглого стола "Технологии ИИ. Лучшие практики внедрения", который проходит в рамках научно-деловой программы форума.

По его словам, применение системы является действенным методом профилактики актов вандализма на вновь благоустроенных городских пространствах.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.