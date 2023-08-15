Учебный парусник "Седов" завершил второй рейс навигации 2023 года в Калининграде

Судно начнет третий рейс 29 августа

КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Российский парусник "Седов" завершил второй в навигации 2023 года рейс с курсантами-практикантами морских учебных заведений страны на борту и во вторник пришвартовался в морском рыбном порту Калининграда, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, являющейся эксплуатантом этого крупнейшего учебного судна в мире.

"Очередное, второе по счету плавание "Седова" по программе навигации-2023, проходившее по Балтийскому морю, успешно завершено. На паруснике морскую практику в течение более месяца прошли и успешно сдали итоговые экзамены по своим первым специальностям 140 курсантов БГА, Калининградского, Волго-Каспийского и Санкт-Петербургского морских рыбопромышленных колледжей, Керченского государственного морского технологического университета и Мурманского арктического университета", - рассказали в пресс-службе.

Представитель пресс-службы подчеркнула, что завершившийся рейс барка "Седов" был отмечен особым событием - участием парусника в торжествах и параде в честь Дня Военно-морского флота России, которые проходили в последнее воскресенье июля в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

"Участие "Седова" в этих торжествах особо символично, поскольку с конца 50-х и до середины 60-х годов прошлого века парусник был экспедиционно-океанографическим судном ВМФ СССР, прошел под флагом военно-морского флота более 250 тыс. морских миль", - отметили в пресс-службе БГА.

Всю первую неделю августа барк провел в Кронштадте. "Курсанты барка "Седов" имели возможность посетить город с богатой историей. Им выпал шанс увидеть различные достопримечательности: Дом маяков, Петровский парк, Морской собор и многие другие. А потом был Санкт-Петербург - город с уникальной инфраструктурой, который является культурным центром страны", - поделилась своими впечатлениями курсантка Калининградского морского рыбопромышленного колледжа Кира Кривоногова в письме с борта парусника.

В пресс-службе сообщили со ссылкой на ректора Калининградского государственного технического университета Владимира Волкогона о том, что "Седов" совершит третий рейс в навигацию-2023, начало которого из Калининграда запланировано на 29 августа. "Седов" возвратился в порт согласно графику. С 26 по 29 августа произойдет смена курсантского состава, выход парусника в третий рейс планируется 29 августа. Плавание также будет проходить по Балтике и продлится не менее 30 суток", - привели в пресс-службе слова ректора.

О барке "Седов"

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". По итогам Второй мировой войны, в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях, судно было передано Советскому Союзу и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебных парусных судов. Его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7 320 т, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.

В 2012-2013 годах барк совершил кругосветное плавание, которое длилось 14 месяцев. "Седов" - участник кругосветной экспедиции 2019-2020 годов, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парусник также совершил трансарктический переход по Северному морскому пути в автономном плавании из Владивостока в Мурманск.