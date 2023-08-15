В Липецкой области появится набережная в честь депутата Госдумы Николая Борцова

Он умер 23 апреля на 78-м году жизни

ТАСС, 15 августа. Набережная в честь депутата Государственной думы Николая Борцова появится в Лебедяни Липецкой области. Пешеходная зона вдоль берега реки Дон будет реконструирована и расширена, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Память о нашем земляке будет именно в деталях. Здесь не будет ни бронзовых бюстов, ни барельефов, ни других традиционных в таких случаях атрибутов. Ротонда напротив дома Борцова станет смотровой площадкой с видом на панораму лебедянского сокового завода - предприятия, спасшего экономику города в сложные годы и прославившего Лебедянь не хуже скачек и ярмарок. А оригинальная тротуарная плитка в виде пчелиных сот напомнит об увлечении почетного гражданина - пчеловодстве", - приводит пресс-служба слова главы Лебедянского района Романа Ченцова.

Отмечается, что набережная вдоль улицы Ленина появилась в 2013 году. Она стала подарком Борцова к 400-летию города и превратилась в популярное место отдыха у горожан. "В память о Николае Борцове его вдова Нина Алексеевна Борцова предложила обновить это место. Здесь сделают освещение, обустроят смотровые площадки, амфитеатр для массовых мероприятий, детскую площадку, установят новые скамейки, малые архитектурные формы, сувенирный и кофейный киоски, отремонтируют хоккейную коробку", - сказали в пресс-службе, добавив, что на арке при входе в зону благоустройства появится надпись: "Набережная Николая Борцова".

О сроках реконструкции в настоящий момент не сообщается. В облправительстве отметили, что благоустройство профинансирует семья депутата, также при необходимости будут выделены дополнительные средства из бюджета области.

Борцов был почетным жителем Лебедянского района, многие годы руководил заводом по производству соков "Лебедянский", который с ним стал одним из крупнейших в стране. Борцов также был известным меценатом, поддерживал школы и больницы, восстанавливал храмы и монастыри, вкладывал средства в благоустройство города и области, ранее сообщали власти региона.

Депутатом Госдумы Борцов стал 19 сентября 2021 года. Избран по округу № 114 (Липецкий - Липецкая область). Был членом комитета Госдумы по делам национальностей, имел ученое звание - почетный профессор Государственного университета по землеустройству. Умер депутат 23 апреля на 78-м году жизни, его похоронили на старом Преображенском кладбище Лебедяни.