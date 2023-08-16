16 августа, 03:20

В Приморье объявили награду в 200 тыс. рублей за данные о надругавшимися над флагами РФ

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

ЧП произошло на Морском кладбище во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Полиция Приморского края объявила награду в 200 тыс. рублей за информацию, которая поможет раскрыть дело о надругательстве над государственными флагами РФ на Морском кладбище Владивостока.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей граждан, причастных к инциденту, и их задержание. Полиция Приморского края осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тыс. рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД региона.

Неизвестные в ночь на 3 июля повредили флаги РФ на месте захоронения погибших на Морском кладбище. Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации). 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация