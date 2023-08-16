В Приморье объявили награду в 200 тыс. рублей за данные о надругавшимися над флагами РФ

ЧП произошло на Морском кладбище во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Полиция Приморского края объявила награду в 200 тыс. рублей за информацию, которая поможет раскрыть дело о надругательстве над государственными флагами РФ на Морском кладбище Владивостока.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей граждан, причастных к инциденту, и их задержание. Полиция Приморского края осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тыс. рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД региона.

Неизвестные в ночь на 3 июля повредили флаги РФ на месте захоронения погибших на Морском кладбище. Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации).