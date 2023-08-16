В Мариуполе рассказали, как диверсанты минировали школу

Перед началом учебы саперы проверили школу и прилежащую к ней территорию. Уже после в образовательном учреждении начали находить растяжки и взрывчатку, сообщили в управлении образования администрации города

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Украинские диверсанты в Мариуполе минировали школу сразу после возобновления учебного процесса в апреле прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в управлении образования администрации города.

"Учебный процесс у нас начался в апреле 2022 года, когда в городе еще гремели звуки войны. Это была школа в Западном микрорайоне, которая уцелела и первой начала учебный процесс. Сначала туда зашли саперы. Тщательно и кропотливо несколько раз отработали школу, двор и окрестности. Затем туда вошли дети. И уже после мы стали находить взрывчатку, гранаты и прочее там, где этого точно не было ранее. Очевидно, кто это делал и зачем", - сказали в управлении.

Там уточнили, что речь идет о растяжках и разного рода взрывчатке, которые неоднократно находили на территории школы. "Ежедневно учебный процесс начинался с обследования саперами, которые периодически находили и обезвреживали "сюрпризы", - добавили в управлении.

Благодаря строгому контролю педагогов и саперных подразделений никто не пострадал.