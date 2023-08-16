В регионах УрФО ожидаются гроза и жаркая погода до плюс 33 градусов

Порывы ветра могут достигать 14 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Аномально жаркая погода до плюс 33 градусов, кратковременный дождь и гроза ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие два дня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 17 августа] переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью - плюс 13-18 градусов, днем - плюс 27-32, ветер неустойчивый слабый", - сообщили в Уральском гидрометцентре. К пятнице в регионе потеплеет до плюс 33 градусов, осадков не ожидается.

В Челябинской и Курганской областях синоптики также прогнозируют жаркую погоду с температурой до плюс 33 градусов к пятнице, местами кратковременные дожди, грозы и порывы ветра до 14 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области также ожидается потепление, температура воздуха днем может достигнуть плюс 30 градусов к пятнице, местами кратковременный дождь, в ночные часы туман. В Югре в ближайшие дни температура воздуха днем будет держаться на уровне плюс 23, плюс 28 градусов, местами дождь, гроза и порывы ветра до 14 м/с. В Ямало-Ненецком автономном округе в дневные часы температура поднимется до плюс 25 градусов, местами прогнозируется небольшой дождь.