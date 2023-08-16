Пропавших неделю назад в Краснодарском крае мужчин нашли живыми

Последний раз 60-летний отец и 33-летний сын выходили на связь 8 августа с перевала Тхач

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Двоих туристов, пропавших неделю назад в горах Краснодарского края, нашли живыми. Об этом ТАСС сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"Пропавшие нашлись", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут пропавших отца и сына - жителей Ростовской области. Туристы отправились в поход 5 августа из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Последний раз 60-летний отец и 33-летний сын выходили на связь 8 августа с перевала Тхач. О пропаже сообщил их родственник, когда отец и сын не вернулись в прошлую пятницу домой. Их поиски велись с земли и воздуха.