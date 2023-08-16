Ростехнадзор одобрил подключение газа к 14 мобильным котельным в Лисичанске

В город уже поставили необходимое оборудование, а также пробурили скважины для обеспечения станций теплоснабжения водой

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Луганское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) одобрило подключение газа к 14 мобильным котельным в городе Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщается на официальном интернет-портале Ростехнадзора.

"Луганское управление Ростехнадзора приняло участие в комиссиях по приемке сетей газопотребления к 14 передвижным котельным установкам, построенным в Лисичанске Луганской Народной Республики. Установлено, что нарушения обязательных требований отсутствуют. Подписаны акты приемки, подтверждающие соответствие построенных объектов проектным решениям", - говорится в сообщении.

Гендиректор госпредприятия ЛНР "Луганскгаз" Татьяна Богородько 19 апреля сообщала, что подрядные организации РФ поставили 14 блочно-модульных котельных в Лисичанск. В городе также пробурили скважины для обеспечения котельных водой.

Лисичанск освободили от ВС Украины летом прошлого года. В ходе боев в городе и административно подчиненных ему населенных пунктах значительно пострадала гражданская инфраструктура, включая объекты газо-, водо- и теплоснабжения.