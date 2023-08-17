В Ростовской области опровергли сообщение о диверсии на водоводе в Зернограде

В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций сообщили, что произошла коммунальная авария и ее уже устранили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской заявили о недостоверности информации о диверсии на водоводе в Зернограде, опубликованной ранее в Telegram-канале главы города Ирины Полищук. Как сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона, имела место коммунальная авария и она уже устранена.

"Информация о диверсии на Зерноградском водоводе, которая распространяется в Telegram-каналах, не соответствует действительности. Произошел порыв трубы между насосными станциями №1 и №2, подача воды в город не прекращалась, при проведении ремонтных работ снижали давление на одной из насосных станций", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в настоящее время работы завершены, коммунальная авария ликвидирована.

В среду Полищук сообщила об аварии на водоводе, добавив, что, по ее мнению, произошедшее стало результатом диверсии, совершенной неизвестными. По ее словам, неподалеку от места утечки была замечена техника, которая целенаправленно повредила водовод.