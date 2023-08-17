Тайфун "Лан" больше не угрожает восточной части Приморского края

В регионе продолжатся дожди

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Бывший тайфун "Лан", ослабевший до тропического шторма, больше не угрожает наводнением восточной части Приморского края, сообщает пресс-служба Приморского гидрометцентра.

"Тропический шторм "Лан", продвигаясь на север Японского моря, значительно растерял свои силы. Зона наиболее сильных дождей категории опасного явления очень компактная и расположена вблизи центра циклона. В связи с этим штормовое предупреждение на очень сильный дождь в восточной половине края 17 августа отменяется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в крае сохранятся небольшие и умеренные дожди, а на востоке и северо-востоке местами сильные.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, количество осадков, выпавших за прошедшие сутки в восточных районах края, не превысило 31 мм. Так в Дальнегорске выпало 29 мм, в Ольге - 25 мм, в Рудной пристани - 23 мм, а в Богополе - 31 мм.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за приближения к Приморскому краю тайфуна "Лан", который мог принести осадки в южные и восточные районы Приморья. Ранее край пережил наводнение из-за влияния тайфуна "Ханун".

Приморский край восстанавливается после наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, от сообщения вода отрезала 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.