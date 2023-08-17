Рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском задержали из-за тумана

Самолеты не могут вылететь с 16 августа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Авиарейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курильские острова, Сахалинская область) задержаны почти на сутки из-за тумана на Курилах, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - рассказали там.

По информации аэропорта, рейсы между этими городами задержаны с 16 августа. Точное количество ожидающих пассажиров не сообщается. К настоящему времени задержаны четыре рейса на прилет и на вылет. Новая информация о вылетах появится после 11:30 (03:30 мск).

Сейчас в Южно-Курильске туман, дует ветер. Температура воздуха в утреннее время держится на отметке плюс 21 градус. На Сахалине идут дожди. На 2,5 часа задерживается вылет в Оху на север острова. Рейсы по остальным направлениям выполняются по расписанию.