На Сахалине с мыса Крильон эвакуировали туристов

Это произошло из-за того, руководитель группы получила травму головы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели в четверг утром эвакуировали с мыса Крильон (самая южная точка острова Сахалин) туристическую группу, в том числе детей, из-за травмы головы у их руководителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Туристическая группа в полном составе эвакуирована с мыса Крильон и выдвинулась в город Невельск (юг Сахалина - прим. ТАСС)", - рассказали в управлении.

По данным спасателей, 16 августа зарегистрированные 14 туристов, в том числе 5 детей, совершали переход от реки Ульяновки к реке Перепутье через мыс Крильон. Руководитель группы получила травму головы и запросила эвакуацию. Подробности произошедшего пока не уточняются.

Ночью 17 августа группа спасателей и медиков на автомобилях повышенной проходимости с пассажирским кузовом выдвинулась к месту происшествия. На месте они оказались к утру, время пути составило более шести часов.